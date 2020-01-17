Бесконтактную оплату проезда введут на МЦД в 2020 году

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажиры Московских центральных диаметров в ближайшее время смогут оплачивать проезд банковской картой. Об этом заявил директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.
По его словам, это одна из важных функций на диаметрах. Сейчас специалисты работают над ней.
"Это запустится в ближайшее время, думаю, в этом году это будет реализовано. Через довольно короткое время", – уточнил Царев.
МЦД открыли в конце ноября 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
График работы выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделали единой. Интервалы движения поездов в часы пик не превышают пяти–семи минут.
После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. За год на дороге от дома до работы и обратно можно сэкономить больше чем 8 тысяч рублей. Кроме того, загруженность 20 станций подземки уменьшилась.
Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15% и до 20% – в городах Подмосковья.
На данный момент на стадии проектирования находится МЦД-3. Предполагается, что длина маршрута составит 85 километров.
Проект подразумевает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов достигнет 375 километров.
"Мосгорсправка": МЦД
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