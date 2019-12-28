Несколько экспрессов начали делать дополнительные остановки на маршрутах МЦД

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У экспрессных поездов, которые курсируют по маршрутам Москва – Шаховская, Москва – Серпухов и Москва – Тула, появились дополнительные остановки на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба Дептранса.

"Так на двух экспрессах маршрута Москва – Шаховская появились дополнительные остановки "Красногорская" и "Волоколамская". Шести экспрессам маршрута Москва – Серпухов назначили дополнительные остановки "Новохохловская", "Силикатная" и "Щербинка". А также дополнительные остановки "Новохохловская" и "Подольск" появились на семи поездах маршрутов, курсирующих между Москвой и Тулой", – приводит текст сообщения Агентство "Москва".

В пресс-службе подчеркнули, что на всех этих маршрутах действуют тарифы на экспрессы.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

9 декабря завершился период бесплатного пользования диаметрами. Теперь проезд можно оплатить "Тройкой" или социальной картой. Возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут осталась неизменной.

С момента запуска первых двух диаметров ими воспользовались 15,5 миллиона пассажиров, а поток пассажиров увеличился на 13%. Благодаря данному виду транспорта горожане смогли сэкономить на поездках почти 100 миллионов рублей.

