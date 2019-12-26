Более 15 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

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Первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) с момента их запуска воспользовались 15,5 миллиона пассажиров, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, это на 13% больше того пассажиропотока, который был до ввода МЦД.

"Могу сказать, что, если на всем московском направлении Московской железной дороги рост пассажиропотока составляет 0,2%-0,3%, 13%-й рост – огромная цифра. Все вопросы, которые касаются графика, составности поездов, на сегодняшний день решены коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании и РЖД", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд в метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Платить за проезд не понадобится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Кроме того, по сложившейся в последние годы традиции всю новогоднюю ночь в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта: всего 175 маршрутов, в том числе 61 маршрут – круглосуточно, 101 маршрут – до 03:30, 13 регулярных ночных маршрутов.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах плюс 13 ночных маршрутах.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

