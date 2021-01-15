Москва выведет дополнительную спецтехнику для уборки снега ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дополнительная спецтехника будет задействована в уборке снега на дорогах Москвы в ночь на 15 января. Об этом рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин в интервью РИА Новости.

"Будем увеличивать количество спецтехники, в ночь на уборке будут работать 11–12 единиц спецтехники", – сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что за прошедшие сутки объемы выпавшего в Москве снега приблизились к норме осадков за январь.

"За последние сутки в Москве выпало порядка 11-12 сантиметров снега, норма по январю – 37 сантиметров, сейчас уже 28. Фактически уже через какое-то время норма января будет побита", – заявил Орешкин.

Глава организации отметил, что работа по очистке столицы идет в круглосуточном режиме. Ввиду похолодания для специалистов дорожной службы работают пункты горячего питания.

Орешкин попросил водителей соблюдать осторожность во время езды по Москве.

"Первая просьба к водителям - не бросать машины в неположенных местах. К водителям фур и длинномеров – переобуться на зимнюю резину, так как из-за этого могут возникнуть проблемы на подъемах", – резюмировал Орешкин.

Ранее в столице установилась неблагоприятная погода. К утру четверга высота снежного покрова выросла до 34 сантиметров. За ночь выпала почти четверть месячной нормы осадков.

В связи с этим в городе для уборки снега задействовали около 60 тысяч работников и порядка 10 тысяч единиц техники. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ГИБДД и ЦОДД призвали столичных автомобилистов к осторожности. Водителей попросили быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров на дорогах и соблюдать дистанцию.