Бирюков попросил автомобилистов воздержаться от поездок по городу из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков порекомендовал москвичам отказаться от поездок на личных автомобилях из-за непогоды.

"Рекомендуем автолюбителям пользоваться общественным транспортом, который работает в соответствии с графиком. Есть увеличенные интервалы из-за погодных условий, но сбоев в движении нет", – отметил он.

По словам Бирюкова, уборка снега в городе ведется достаточно быстро и это позволяет беспрепятственно двигаться транспорту.

Заммэра также рассказал, что в столице для уборки снега задействовано около 60 тысяч работников и порядка 10 тысяч единиц техники. Он добавил, что за период с полуночи до 8:00 мск в городе выпало 9 сантиметров снега, а в некоторых местах – до 10 сантиметров.