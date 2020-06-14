Пешая тренировка экипажей боевых машин пройдет на Красной площади

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы пройдет в воскресенье на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.
В ведомстве рассказали, что механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования колонны для изучения маршрута.
Ночные тренировки парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция – 20 июня.
Ранее водителям рекомендовали искать альтернативные пути объезда центра города из-за репетиции парада. В воскресенье с 21:00 автомобилисты не смогут проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд.
Также для проезда будут недоступны Моховая улица, Охотный Ряд и Театральный проезд – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки.
Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.
Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.
Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
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