Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Механизированную колонну для парада Победы передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В ведомстве рассказали, что более 190 боевых машин преодолели свыше 60 километров. На площадку прибыли пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и береговые ракетные комплексы "БАЛ".
Также для участия в параде привезли зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М" и другую технику.
Гусеничную технику доставили железнодорожным транспортом на станцию "Красная Пресня", после чего она совершила марш своим ходом на площадку на улице Нижние Мневники. Речь идет о танках Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, противотанковых самоходных установках Су-100, боевых машинах БМД-4М, БМД-МДМ, БМП-2 , БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем и другом транспорте.
Всего переброшено более 400 единиц гусеничной, колесной военной техники, вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество.
Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.
Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.
Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.
Военную технику для парада Победы ждут на северо-западе города
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