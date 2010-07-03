Более тысячи сотрудников Мосводостока дежурит на улицах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Из-за непогоды на столичные улицы вышли дежурить 1190 сотрудников Мосводостока, сообщает портал мэра и правительства города.
Работают также 200 единиц техники. Это необходимо, чтобы на дорогах не скапливалась вода, а общественный транспорт курсировал штатно.
При подтоплениях можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу по телефону: +7 (495) 657-87-03 и оставить заявку на вызов бригады специалистов.
Дождливо и ветрено в Москве будет до утра 15 июня. Дождливая и ветреная погода сохранится в Москве до утра 15 июня. Сегодня может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков. Это пятая часть июньской нормы в 75 миллиметров.
Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, местами идут сильные ливни. В некоторых районах не исключен град. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Водителям советуют отложить поездки за город на поздний вечер пятницы или утро субботы. Рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Во время грозы около деревьев не парковаться.
На следующей неделе в Москве прогнозируют летнее тепло. Воздух прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр.
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