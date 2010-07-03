Tele2 продлит акцию "Ночь в музее" на неделю

Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 продлит акцию "Ночь в музее" для своих абонентов на неделю. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

В течение семи дней после музейной ночи 18 мая абоненты оператора смогут посетить экскурсии по самым необычным местам города. Это Большой театр, Российская государственная библиотека, "Мосфильм", Дом Пашкова, Комсомольская площадь и Московский метрополитен.

Кроме этого, в саму "Ночь в музее" с 18 на 19 мая клиенты Tele2 смогут без очереди посетить Третьяковскую галерею на Крымском Валу, МАММ, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-квартиру Булгакова, Музей русского импрессионизма и Московский планетарий.

Гидами на экскурсиях будут известные деятели культуры: актриса Мария Шалаева, писатель и телерадиоведущий Алекс Дубас, ведущий и продюсер Михаил Козырев, журналист и спортивный комментатор Виктор Набутов и актер Сергей Астахов.

"Tele2 поддерживает интересы и увлечения своих абонентов и стремится расширить программу любимой москвичами акции "Ночь в музее". Мы понимаем, что за одну ночь даже самые активные горожане могут не успеть посетить все самые интересные места столицы. В этом году мы решили продлить акцию для своих абонентов на целую неделю и организовать экскурсии по необычным местам, которые еще ни разу не открывали свои двери в ночное время", – прокомментировал коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Кондратов.

Чтобы записаться на экскурсию и воспользоваться приоритетным входом, нужно пройти предварительную регистрацию на промосайте Tele2. Для тех, кто не смог прийти, оператор организует онлайн-трансляции на сайте проекта.

Tele2 также предлагает автобусные экскурсии по тематическим маршрутам. Абоненты смогут ближе познакомиться с историей московских заводов и фабрик и больше узнать об архитектуре Москвы эпохи модерна.

Для перемещения в музейную ночь между основными площадками будут курсировать бесплатные автобусы Tele2. Ими смогут воспользоваться все участники акции. У главных музеев будут работать мобильные кофейни, где абонентам бесплатно предложат чай или кофе.

Московская музейная неделя будет проходить в столице с 13 по 19 мая. В программу также войдут две акции – "Дни исторического и культурного наследия" и "Ночь в музее".

Чтобы бесплатно посетить экспозицию или выставку, не нужна предварительная запись или какие-либо документы. Достаточно получить в кассе бесплатный билет.