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Москва 24

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Общество

00:58

Парк "Остров Мечты" снизил цены на билеты

город общество досуг парки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный "Остров мечты" снизил цены на билеты до конца апреля, сообщили в пресс-службе парка развлечений.

В будние дни взрослый билет (с 10 лет) будет стоить 1800 рублей вместо 2900, а детский (до 10 лет) – 1600 вместо 2600. В выходные и праздничные дни билеты обойдутся в 2300 и 1900 рублей соответственно, передает "Вечерняя Москва".

Многодетные семьи, инвалиды, ветераны и пенсионеры смогут посетить "Остров мечты" за 1500 рублей вместо 2200 в будни и 1900 рублей в выходные – за каждого члена семьи при предъявлении подтверждающих документов.

В стоимость билета входит посещение всех развлечений парка, в том числе аттракционов, шоу-программ и встреч с персонажами неограниченное количество раз в течение дня. Променад и ландшафтный парк работают бесплатно.

Ранее стало известно об увеличении количества касс в три раза в связи с большим потоком посетителей. Также планируется запустить мобильное приложение для гостей "Острова мечты".

Парк "Остров мечты" открыли мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин. Первые посетители вошли в комплекс 29 февраля. За первые два дня работы там побывало 150 тысяч человек.

Администрация парка "Остров мечты" провела работу над ошибками

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