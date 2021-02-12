Дополнительные 180 единиц наземного транспорта запустили в Москве из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице запустили 180 дополнительных единиц наземного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"Мы делаем все, чтобы жители вовремя добрались домой. Сейчас дополнительно работают 180 единиц наземного транспорта", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки эвакуаторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" и 20 экипажей Дорожного патруля помогли переместить 70 застрявших в снегу автомобилей.
"За последние три года это рекордное количество выпавшего снега в Москве. Ночью выпало более 70% от месячной нормы. Специалисты продолжают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили", – рассказали в Дептрансе.
Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.
Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о создании Оперативного штаба по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.
Для уборки снега в городе задействованы все коммунальные силы города. Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.
В ЦОДД призвали столичных водителей отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада
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