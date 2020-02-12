Московское метро запустило службу доставки валентинок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Служба доставки валентинок ко Дню всех влюбленных появится в метро с 12 февраля, сообщает пресс-служба подземки.

В вестибюле станции "Курская" установят тематическую фотобудку с моментальной печатью и ростовое дерево, которое можно будет украсить открытками с пожеланиями. Метрополитен совместно с "Почтой России" подготовил более пяти тысячи открыток. Туда нужно будет вписать послание, указать адрес и индекс получателя (он должен быть из Москвы).

Валентинку можно будет отправить с 12 по 14 февраля с 8:00 и до 20:00. Ее необходимо положить в один из почтовых ящиков, установленных на информационных стойках "Живое общение" на 27 станциях подземки и МЦК.

В Валентинов день будут доступны брендированные футболки из ограниченной серии. Найти сувениры с символикой метро можно в витринах у стоек "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро.

В этот праздник в столице организуют около 60 мероприятий. Всю неделю тематические события будут проводить в библиотеках и культурных центрах. Посетителей ждут мастер-классы, спектакли, лекции.

Московские молодожены получат сувенир из ствола кремлевской ели. Раздавать памятные сувениры будут 14 февраля во Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС).

Горожане также смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Для участия в бесплатном марафоне нужно оставить текст романтического признания на сайте ЦДП. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.

В "Москвариуме" начался научно-развлекательный фестиваль "Влюбленные в океан", он продолжается с 3 по 16 февраля. Мероприятия бесплатны.

А бар на Мясницкой подготовил праздник для разведенных. Отмечается, что влюбленным вход запрещен, а знакомства на танцполе приветствуются.