Московское метро запустило службу доставки валентинок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Служба доставки валентинок ко Дню всех влюбленных появится в метро с 12 февраля, сообщает пресс-служба подземки.
В вестибюле станции "Курская" установят тематическую фотобудку с моментальной печатью и ростовое дерево, которое можно будет украсить открытками с пожеланиями. Метрополитен совместно с "Почтой России" подготовил более пяти тысячи открыток. Туда нужно будет вписать послание, указать адрес и индекс получателя (он должен быть из Москвы).
Валентинку можно будет отправить с 12 по 14 февраля с 8:00 и до 20:00. Ее необходимо положить в один из почтовых ящиков, установленных на информационных стойках "Живое общение" на 27 станциях подземки и МЦК.
В Валентинов день будут доступны брендированные футболки из ограниченной серии. Найти сувениры с символикой метро можно в витринах у стоек "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро.
В этот праздник в столице организуют около 60 мероприятий. Всю неделю тематические события будут проводить в библиотеках и культурных центрах. Посетителей ждут мастер-классы, спектакли, лекции.
Московские молодожены получат сувенир из ствола кремлевской ели. Раздавать памятные сувениры будут 14 февраля во Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС).
Горожане также смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Для участия в бесплатном марафоне нужно оставить текст романтического признания на сайте ЦДП. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.
В "Москвариуме" начался научно-развлекательный фестиваль "Влюбленные в океан", он продолжается с 3 по 16 февраля. Мероприятия бесплатны.
А бар на Мясницкой подготовил праздник для разведенных. Отмечается, что влюбленным вход запрещен, а знакомства на танцполе приветствуются.
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