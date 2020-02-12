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Общество

10:30

Праздник для разведенных устроят в Москве 14 февраля

общество

В Москве 14 февраля устроят праздник для разведенных

Праздник для разведенных организуют в День всех влюбленных в столице, передает телеканал Москва 24.

Вечеринка для одиноких состоится в баре на Мясницкой. "Приходи соло, уползай duo (или трио)!" – приглашают гостей. Однако предупреждают, что влюбленным вход запрещен. При этом знакомства на танцполе приветствуются.

А для пар в Москве организуют около 60 мероприятий. Всю неделю тематические события будут проводить в библиотеках и культурных центрах столицы. Посетителей ждут мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.

Например, в библиотеке искусств имени Боголюбова запланирован вечер, посвященный творчеству писателя Ивана Бунина. В Доме Гоголя можно будет послушать лекцию "Гений и муза. Сальвадор Дали и Елена Дьяконова". Культурный центр "Вдохновение" устроит вечер быстрых свиданий, а культурный центр "Москворечье" приглашает желающих на бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго.

Московские молодожены в День всех влюбленных получат сувенир из ствола кремлевской ели. Раздавать памятные сувениры будут 14 февраля во Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС).

Горожане также смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.

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