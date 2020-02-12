Веришь в любовь? Россияне ответили, готовы ли бросить неуспешную в карьере половинку

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

40 процентов россиян при выборе романтического партнера обращают внимание на то, успешен ли он в своей профессии. При этом бросить любимого человека, у которого плохо идут дела на работе, все же не готовы. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" специально для Москвы 24.

При выборе второй половинки наличие у него успешной карьеры важнее для дам. Ищут себе для любви востребованного профессионала 45 процентов женщин и 32 процента мужчин.



Данные предоставлены сервисом "Работа.ру"

При этом россияне не готовы бросить своего любимого человека, если дела на работе у него пойдут не очень. Причем в этом вопросе прекрасная половина человечества чуть более толерантна. Закончить отношения с партнером, который стал менее успешен в карьере, готовы лишь 2 процента мужчин и 1 процент женщин.



Данные предоставлены сервисом "Работа.ру"

Возможно, девушки выбирают тщательнее, но зато и любят сильнее?



Опрос проводился в феврале во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 4 700 человек. Среди респондентов – 1 800 москвичей. Ответы жителей столицы почти полностью совпадают с мнением участников в целом по стране.



Ранее стало известно, что в День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола кремлевской ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.

Также 14 февраля москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.



"Это наш город": москвичи 14 февраля смогут признаться в любви с большого медиаэкрана

Наталья Корчмарек

