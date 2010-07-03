На ВДНХ покажут архивные и современные фотографии выставки

В павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ с 31 июля по 3 ноября будет проходить показ архивных фотографий выставки с 1940-х годов до настоящего времени. Выставка приурочена к 80-летию ВДНХ, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.
"Уникальные снимки рассказывают нам о том, как развивалась ВДНХ в контексте жизни всей страны. В этих работах можно увидеть выставку в годы войны, реконструкцию ВДНХ в 1950-х и 1960-х годах, интерес посетителей к научным достижениям на пике советского технического прогресса", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что выставку фотографий организовали в рамках программы межмузейного обмена "Резидент".
5 июля в честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили космический спутник. После выхода на орбиту аппарат отделился от блока, теперь он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны. За сутки спутник будет делать 16 витков вокруг Земли.
В 2019 году ВДНХ исполнится 80 лет. В честь юбилея организуют фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше".
Возрождение ВДНХ. Как менялся облик главной выставки страны
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