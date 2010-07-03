Мероприятия в честь Дня России пройдут на природных территориях столицы 12 июня

В День России, 12 июня, на природных территориях столицы пройдет ряд мероприятий, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
На природной территории "Серебряный бор" запланирован спортивно-экологический праздник "День России". Там пройдут соревнования по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу. Также запланированы игры в шашки, дартс, жульбак, веселые старты, корнхол, петанг. Праздник начнется в 11:00.
В "Кузьминках" гостей парка пригласят поучаствовать в викторине "Заповедные острова России", коллективном мастер-классе "Цветочный триколор" и тематических экологических играх. Мероприятия начнутся в 12:00.
В экоцентре "Конный двор" в полдень состоится занятие "Природное богатство России", посвященное богатству и многообразию животного и растительного мира России.
Квест "Заповедная Россия" пройдет в экоцентре "Скворечник", а в экоцентре "Битцевский лес" запланирована квиз-викторина "Страна разнообразия".
Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в 28 московских парках. В частности, отметить 12 июня можно в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье".
Сад "Эрмитаж" подготовил познавательную программу с рассказами географов о крупнейших водоемах России. Для детей там проведут мастер-класс по раскраске шестиметрового корабля в цвета российского флага.
Также в рамках праздника состоится музыкальный конкурс – молодые исполнители споют песни о Москве, их будут оценивать звезды эстрады: Анита Цой, Владимир Девятов, Владимир Пресняков и Марина Хлебникова.
День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране будет выходной.
Ранее сообщалось, что парковки в Москве в этот день будут бесплатными, за исключением платных зон со шлагбаумами. При этом в День России для посетителей будет закрыт Кремль.
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