Столичные предприятия смогут поддерживать свои техциклы с 13 по 19 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Останавливаемые в период с 13 по 19 апреля московские предприятия смогут поддерживать свои непрерывные технологические циклы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Сотрудники, занимающиеся охраной и содержанием таких объектов, смогут посещать работу. То же касается сотрудников, обеспечивающих поддержание процессов, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, прежде всего речь идет о стройках.

"Продолжить работы в Москве на следующей неделе смогут только строители медобъектов, метрополитена, железнодорожных объектов, аэропортов и инфраструктуры наземного общественного транспорта. При этом все остальные стройки будут заморожены, но их необходимо продолжать охранять и эксплуатировать", – объяснил он.

Кроме того, ограничения не распространяются на оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, организации госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом", а также и электротехнические организации, обеспечивающие их деятельность.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита. Жители продолжают находиться на самоизоляции.

За нарушение режима гражданам грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – также 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч. Повторное нарушение обойдется в сумму до 500 тысяч.

C 13 апреля власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим. Кроме того, ограничивается или прекращается работа большинства организаций, кроме жизненно важных для функционирования города.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлению 1045 человек, из них за последние сутки – 250.