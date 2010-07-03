Более 120 тыс человек посетили мероприятия на ВДНХ и в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестивальные площадки на ВДНХ и в Парке Горького посетили более 120 тысяч человек в субботу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", – говорится в сообщении.

На главной выставке страны проходят Молодежный уикенд и "Ритм моего города", а в Парке Горького – фестивали воздушной гимнастики и Meat&Beat.

Молодежный уикенд на ВДНХ стартовал еще в пятницу. В рамках мероприятия для гостей выступили Лигалайз, духовой оркестр Dizzi Boyz Brass Band и резидент фестиваля d’Art Russe á Deauville Дарья Давыдова.

Для гостей выставки также провели мастер-классы по граффити, выступления диджеев, лекции и турниры по настольным книгам. Впервые на ВДНХ состоялась торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Новый церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил в себе самые красивые элементы воинских ритуалов.

На Центральной аллее ВДНХ продолжаются концерты в рамках фестиваля "Ритм моего города". В программе фестиваля – выставки, концерты, перформансы, выступления современных танцоров и экстремальных спортсменов. Каждая неделя посвящена одной теме. Нынешняя знакомит гостей со стрит-артом. До 11 августа будет работать выставка уличного искусства. На ВДНХ 48 художников нарисуют граффити в честь ее 80-летия.

Также гости могут заглянуть на тематический фестиваль Meat&Beat, который проходит на Пушкинской набережной. Для гостей парка выступили Егор Крид, Полина Гагарина, группа "Градусы", Клава Кока, Бьянка, Amchi, Звонкий, MC Doni и другие звездные исполнители.

На фестиваль воздушной гимнастики собрались спортсмены из Санкт-Петербурга, Таллина, Калуги и Минска. Сегодня они продемонстрировали гостям полет на воздушной трапеции, научили жонглировать и прыгать на батуте.

Масштабные мероприятия проходят в Парке Горького каждые выходные. Фестиваль "Шашлык Live" в субботу посетили 305 тысяч человек. Зрители увидели выступления отечественных рок-музыкантов – групп "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, а также Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой и Юлии Чичериной.

