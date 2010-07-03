В Парке Горького пройдет фестиваль Meat&Beat

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Пушкинской набережной в Парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. Об этом говорится на сайте парка.

"В субботу, 10 августа, с 12:00 до 20:00 гостей ждет грандиозный концерт с участием российских знаменитостей. И оба выходных дня с 11:00 до 22:00 – самый широкий выбор оригинальных мясных блюд от лучших московских рестораторов. Вход на фестиваль – свободный", – говорится в сообщении.

Для гостей парка выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа "Градусы", Клава Кока, Бьянка, Amchi, Звонкий, MC Doni и другие звездные исполнители. Ведущими мероприятия станут звезды юмористических шоу Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

В этот день в Парке Горького также состоится фестиваль ZAVTRA. Из Франции приедет певица ZAZ, которая записала новый альбом. Также на сцене Зеленого театра выступят группы Therr Maitz и "Мумий Тролль".

Масштабные мероприятия проходят в Парке Горького каждые выходные. Фестиваль "Шашлык Live" в субботу посетили 305 тысяч человек. Зрители увидели выступления отечественных рок-музыкантов – групп "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, а также Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой и Юлии Чичериной.

В предстоящие выходные в Москве впервые пройдет фестиваль современного искусства Everart Weekend. 300 художников представят 10 тысяч картин и инсталляций. Главными площадками станут "Винзавод", ГУМ и The Ritz-Carlton.

