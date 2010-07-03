"День Индии" пройдет в столичном парке "Сокольники"

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Фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Сокольники" на востоке столицы с 9 по 11 августа.

Его проводит Индийский культурно-национальный центр "Сита", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

В программе фестиваля будут кинопоказы, выступления вокальных и хореографических коллективов.

Также запланированы ярмарка, дегустации блюд, мастер-классы, интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Ранее стало известно, что на территории центра городской культуры "Правда" 10 августа пройдет фестиваль "Панки в городе".