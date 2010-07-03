Рок-концерт и шашлыки на любой вкус ждут гостей фестиваля в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Музыкально-гастрономический фестиваль "Шашлык Live" впервые пройдет в Парке Горького 3 и 4 августа. С 11:00 до 22:00 любителей мясного ждут угощения от лучших столичных рестораторов. Гости также смогут бесплатно послушать концерт популярных российских рок-исполнителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На субботу, 3 августа, в парке запланирована насыщенная и разнообразная музыкальная программа. Перед гостями фестиваля выступят группы "Чайф", Uma2rman, Tequilajazzz, "Сплин", "Браво", а также Юлия Чичерина, Светлана Сурганова и экс-солист группы "Земляне" Сергей Скачков.
Кроме того, в ближайшие выходные уличные шале популярных ресторанов на Пушкинской набережной предложат шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овощей. Помимо классических мясных блюд, можно будет попробовать авторские интерпретации шашлыков – с оригинальными приправами и соусами.
Еще один гастрономический фестиваль прошел в Парке Горького в последние выходные июля. К Международному дню гамбургера, который отмечается 27 июля, в парке организовали "Бургерфест". Всего за несколько часов гости фестиваля съели 30 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было выбрать бутерброды с начинкой на любой вкус. "Бургерфест" в центре Москвы посетили 570 тысяч человек.
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