Выставка уникальных фотографий ВДНХ открылась в Мосгордуме

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка уникальных архивных фотографий, приуроченная к юбилею ВДНХ, открылась 2 августа в центральном фойе Мосгордумы. В церемонии приняли участие депутаты Мосгордумы, ветераны и представители ВДНХ.

Посетители экспозиции "ВДНХ – 80 лет!" увидят исторические павильоны выставки на редких кадрах 1950–1960-х годов. 20 архивных фотографий хранятся в фондах библиотеки ВДНХ и прежде ни разу не выставлялись.

По словам специалистов, большинство снимков было сделано в 1954 году. Именно на середину прошлого века ориентируются реставраторы, воссоздавая облик многих павильонов на ВДНХ. Как напомнили в Мосгордуме, возрождение выставки началось именно с переходом ВДНХ городу в 2014 году. С тех пор она вновь стала одной из главных достопримечательностей столицы.

В этом году ВДНХ празднует свое 80-летие. Праздничные мероприятия проходят с 1 по 4 августа. Для москвичей и гостей города подготовили гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк. В павильоне "Дом культуры" открылась выставка работ художников с лучшими видами ВДНХ.

1 августа в правом крыле арки Главного входа Сергей Собянин открыл Музей истории ВДНХ. На площади 600 квадратных метров представлены натуральные экспонаты и архивные документы. С 1 августа по 8 сентября новый музей можно посетить бесплатно.