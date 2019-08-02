На ВДНХ пройдет шоу дронов

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шоу дронов на ВДНХ запланировано на субботу, 3 августа. Однако мероприятия могут перенести, если будет сильный ветер, сообщили в пресс-службе выставки.
Как напомнили организаторы, шоу квадрокоптеров подготовлено к 80-летию ВДНХ. Оно должно начаться в 21:30 3 августа. В небо запустят 500 дронов со светодиодами. Они "образуют различные фигуры, символы и надписи на высоте до 300 метров", рассказали в пресс-службе.
"Светящиеся беспилотники, разработанные отечественными производителями, "нарисуют" на вечернем небе шесть изображений из разноцветных огней", – цитиурет сообщение ВДНХ Агентство "Москва". Длина световых композиций – до 150 метров. Красочное выступление в небе будет проходить под музыку.
Москвичам и гостям столицы рекомендовали наблюдать за шоу с Центральной аллеи ВДНХ. Наиболее удачным местом для просмотра будет зона между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Каменный цветок".
При сильном ветре красочное представление придется перенести, предупредили организаторы. Посетителям посоветовали уточнять информацию на сайте, в соцсетях Выставки или у специалистов call-центра.
В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. Юбилей празднуют с 1 по 4 августа. Для москвичей и гостей города подготовили гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк. 3 августа на ВДНХ состоится "морской" карнавал – с выступлением "морского оркестра" и захватывающим акробатическим шоу. В полдень артисты в костюмах рыб и осьминогов пройдут парадом по Центральной аллее. Всех желающих пригласили присоединиться к карнавальному шествию.
1 августа Сергей Собянин открыл Музей истории ВДНХ в правом крыле арки Главного входа. На площади 600 квадратных метров можно увидеть натуральные экспонаты и документы из собраний Выставки. С 1 августа по 8 сентября музей будет работать бесплатно.
В пятницу на ВДНХ продолжится празднование юбилея
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