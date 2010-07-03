Выставка работ художников с изображением ВДНХ откроется 1 августа

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Экспозиция с картинами, где изображены виды ВДНХ, откроется в павильоне "Дом культуры" 1 августа, как раз в день рождения Выставки. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Посмотрите на ВДНХ глазами художников. На их картинах - цветники, памятники, фонтаны и обновленные павильоны. Жюри отберет лучшие работы, и в день рождения Выставки, 1 августа, в Доме культуры откроется экспозиция", – пишет мэр в сообщении.

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет.

В Музее Рерихов будет обновлена постоянная экспозиция. С 31 июля посетители смогут увидеть 180 графических и живописных работ Николая Рериха и его сына Святослава. Из них большая часть до сих пор не выставлялась.

23 июля на ВДНХ откроется выставка уникальных часов. В экспозицию войдут 120 экспонатов, собранных из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций. Выставка будет организована в центре "Космонавтика и авиация".

Юбилей ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и гостей города ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк.

