Бассейн для спортивной школы планируют построить в Бибиреве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Бибиреве планируют построить бассейн общей площадью 7 тысяч квадратных метров для Московского среднего специального училища олимпийского резерва. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Для образовательного учреждения "МССУОР № 4 имени Гомельского" Москомспорта построят новый бассейн на улице Лескова. Здание станет частью существующего учебного комплекса", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он рассказал, что в комплексе будет три спортивные зоны: большой игровой зал, тренажерный зал, бассейн с чашей размером 25 на 16 метров, а также вспомогательные помещения.

"Блок бассейна фактически пристраивается к существующему зданию училища по адресу: улица Лескова, дом 25А, и будет располагаться на месте парковки, которую перенесут. Общая площадь нового строительства составит около 7 тысяч квадратных метров", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что также там разместят кабинеты врачей, административные помещения, зону рекреации, массажный кабинет, раздевалки и тренерские.

В Москомархитектуре также рассказали, что здание будет облицовано керамическими панелями белого и терракотового цвета. Интерьеры планируют оформить в пастельных тонах.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с воркаут-зоной и экстрим-парком появится на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". В здании оборудуют 12 разных функциональных зон, в том числе бассейн, тренажерный зал, трибуны, площадку для сдачи норм ГТО.

Здесь же появятся отдельные залы для групповых занятий по скалолазанию, единоборствам, ритмической гимнастике и хореографии, площадка для занятий экстремальными видами спорта и воркаут-зона площадью более одной тысячи квадратных метров.

Кроме того, там сделают площадки для сдачи норм ГТО. Для маломобильных людей создадут безбарьерную среду, а территорию вокруг спорткомплекса благоустроят.