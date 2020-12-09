Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство трех корпусов по программе реновации началось в Капотне. Об этом заявили представители департамента строительства столицы, сообщает Агентство "Москва".

"В районе Капотня по адресу 1-й квартал, владение 8, началось строительство трех корпусов жилого дома по программе реновации. В настоящее время идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас на объекте уже ведется устройство котлована.

Планируется, что жилье введут в эксплуатацию в 2022 году. Новостройка будет двухсекционной, переменной этажности. Возводить дом будут по индивидуальному проекту.

Под территорией дома предусмотрят подземную автостоянку. Фасады зданий облицуют керамогранитом и клинкерными плитками. В доме всего будет 320 квартир.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. Первые этажи домов сделают нежилыми. Кроме того, придомовую территорию благоустроят и озеленят. В результате там появятся деревья и кустарники, специалисты разобьют газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что более 20 соцобъектов построят в Северном Измайлове по программе реновации. Три детских сада и столько же школ построят на проектируемой территории микрорайонов 41–50.