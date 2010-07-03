Режиссер сообщил о запрете спектакля по мотивам "Чиполлино" в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На московском фестивале любительских театров "Молодые – молодым" запретили показ спектакля по мотивам повести итальянского писателя Джанни Родари "Приключения Чиполлино".

Как сообщил основатель Центра театрального искусства при Московском Лианозовском театре Александр Таттари в Facebook, это произошло из-за отсылок к современности.

Спектакль с названием "#рябчиковжуй #новыдержитесь" был создан подростками из студии Центра. Его готовили в жанре "сатирического памфлета", пояснил Таттари.

При этом остановку отобрали для участия в фестивале в Москве. Авторы успели получить приглашение, а сам спектакль включили в афишу. Показ должен был состояться 9 ноября.

По словам Таттари, мотивом стало то, что якобы "такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки", передает News.ru.

Режиссер подчеркнул, что создатели не планировали поддерживать какое-либо политическое движение. В 2018 году балет-сказка "Чиполлино" был представлен в Кремлевском дворце.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева ранее сообщила, что киностудии ведет переговоры с наследниками Родари о создании сериала о Чиполлино.