Символизирующая виды столичного транспорта стела появится около ТПУ "Рязанская"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На площади около будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" появится арт-объект под названием "Московские кольца". Спроектированная архитектурным бюро Тимура Башкаева стела будет символизировать интеграцию разных видов столичного транспорта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, объект выполнят из нержавеющей стали в виде сферы, окруженной лентой Мебиуса.

"Лента символизирует кольца МЦК и БКЛ, а цилиндрические отверстия на ней – станции. Сам шар диаметром 3,75 метра изображает систему линий и станций московского метро в пределах Кольцевой линии. По задумке архитекторов, все остановки будут подсвечиваться светодиодными лампочками, часть из них – в соответствующий цвет линии метро", – рассказал Кузнецов.

Он добавил, что высота стелы составит около 15 метров.

Также планируется благоустроить площадь около ТПУ. Здесь высадят 44 крупных деревьев, около 200 кустарников. Предполагается, что озелененное пространство выступит буферной зоной между жилыми кварталами и транспортным узлом. В ландшафтном парке организуют современное освещение и подсветку для растений.

ТПУ "Рязанская" планируют достроить в 2020 году. Комплекс станет крупнейшим в Европе. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что ТПУ станет знаковым объектом для столицы.

Ранее градостроительно-земельная комиссия (ГКЗ) Москвы согласовала аренду земельного участка для возведения объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская". Арендатором выступил Московский метрополитен.