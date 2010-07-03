Соревнования по брейкингу и турнир по танцевальному спорту пройдут в Москве

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Соревнования по брейкингу и международный турнир по танцевальному спорту пройдут в Москве в октябре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадима Пермякова.
Пермяков рассказал, что международные соревнования такого плана вызывают огромный интерес у горожан. Следующие соревнования по брейкингу ROBC (Russian open breaking competition) и международный турнир по танцевальному спорту ROC (Russian open competition) пройдут в октябре.
В субботу, 7 сентября, во дворце спорта "Мегаспорт" состоялись чемпионат мира по танцевальному спорту в латиноамериканской программе и соревнования среди ансамблей по европейской программе. Всего за звание чемпионов мира в двух дисциплинах боролись более 400 участников из 51 страны.
Россию представили действующие чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы Армен Цатурян и Светлана Гудыно (заняли первое место) и серебряные призеры чемпионата России Андрей Гусев и Вера Бондарева.
За титул чемпионов в дисциплине "Ансамбли – европейская программа" боролись команды в направлении формейшен – зрелищный групповой танец. Среди них многократные чемпионы России и мира "Вера" из Тюмени и "Дуэт" из Перми.
В этот же день с 11:00 до 19:00 в "Лужниках" работали 60 площадок, на которых были представлены различные уличные виды спорта: стритбол, воркаут, трикинг и другие. В рамках празднования там прошли финал Кубка мира по стрельбе из лука, показательные выступления сборной России по фигурному катанию, турнир по футболу в формате два на два.
Гости праздника также смогли пообщаться с известными спортсменами и посетить матч седьмого тура Футбольной национальной лиги между командами "Чертаново" и "Нефтехимик".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: