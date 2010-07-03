Соревнования по брейкингу и турнир по танцевальному спорту пройдут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Соревнования по брейкингу и международный турнир по танцевальному спорту пройдут в Москве в октябре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадима Пермякова.

Пермяков рассказал, что международные соревнования такого плана вызывают огромный интерес у горожан. Следующие соревнования по брейкингу ROBC (Russian open breaking competition) и международный турнир по танцевальному спорту ROC (Russian open competition) пройдут в октябре.

В субботу, 7 сентября, во дворце спорта "Мегаспорт" состоялись чемпионат мира по танцевальному спорту в латиноамериканской программе и соревнования среди ансамблей по европейской программе. Всего за звание чемпионов мира в двух дисциплинах боролись более 400 участников из 51 страны.

Россию представили действующие чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы Армен Цатурян и Светлана Гудыно (заняли первое место) и серебряные призеры чемпионата России Андрей Гусев и Вера Бондарева.

За титул чемпионов в дисциплине "Ансамбли – европейская программа" боролись команды в направлении формейшен – зрелищный групповой танец. Среди них многократные чемпионы России и мира "Вера" из Тюмени и "Дуэт" из Перми.

В этот же день с 11:00 до 19:00 в "Лужниках" работали 60 площадок, на которых были представлены различные уличные виды спорта: стритбол, воркаут, трикинг и другие. В рамках празднования там прошли финал Кубка мира по стрельбе из лука, показательные выступления сборной России по фигурному катанию, турнир по футболу в формате два на два.

Гости праздника также смогли пообщаться с известными спортсменами и посетить матч седьмого тура Футбольной национальной лиги между командами "Чертаново" и "Нефтехимик".

