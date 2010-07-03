В "Лужниках" началось празднование Дня города

11:24
11:24
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На территории олимпийского комплекса "Лужники" начался семейный спортивный праздник "День города в "Лужниках". Об этом сообщает Агентство "Москва".
С 11:00 до 19:00 в субботу, 7 сентября, здесь работают 60 площадок, на которых представлены различные уличные виды спорта: стритбол, воркаут, трикинг и другие.
В рамках празднования в "Лужниках" пройдет финал Кубка мира по стрельбе из лука, показательные выступления сборной России по фигурному катанию, турнир по футболу в формате два на два. Также будут организованы разные активные игры для детей.
В программу мероприятия включен концерт, где выступят Ольга Бузова, Дмитрий Маликов и другие артисты.
Гости праздника смогут пообщаться с известными спортсменами и посетить матч седьмого тура Футбольной национальной лиги между командами "Чертаново" и "Нефтехимик".
Чуть раньше, в 10 утра, начались праздничные мероприятия в честь 872-го Дня рождения Москвы на Тверской и близлежащих улицах.
На празднике работают более 1700 музыкантов, артистов, ведущих, преподавателей, экскурсоводов и спортивных инструкторов. Гостей ждут около 100 выступлений творческих коллективов, 160 спектаклей "Золотой Маски", 600 творческих мастер-классов, 200 спортивных тренировок, 47 лекций, почти 200 экскурсий.
Празднования Дня города будут идти два дня, 7 и 8 сентября, на 1500 площадках.
Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.
Сюжет: День города – 2019
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