Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:24

В "Лужниках" началось празднование Дня города

город День города

11:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории олимпийского комплекса "Лужники" начался семейный спортивный праздник "День города в "Лужниках". Об этом сообщает Агентство "Москва".

С 11:00 до 19:00 в субботу, 7 сентября, здесь работают 60 площадок, на которых представлены различные уличные виды спорта: стритбол, воркаут, трикинг и другие.

В рамках празднования в "Лужниках" пройдет финал Кубка мира по стрельбе из лука, показательные выступления сборной России по фигурному катанию, турнир по футболу в формате два на два. Также будут организованы разные активные игры для детей.

В программу мероприятия включен концерт, где выступят Ольга Бузова, Дмитрий Маликов и другие артисты.

Гости праздника смогут пообщаться с известными спортсменами и посетить матч седьмого тура Футбольной национальной лиги между командами "Чертаново" и "Нефтехимик".

Чуть раньше, в 10 утра, начались праздничные мероприятия в честь 872-го Дня рождения Москвы на Тверской и близлежащих улицах.

На празднике работают более 1700 музыкантов, артистов, ведущих, преподавателей, экскурсоводов и спортивных инструкторов. Гостей ждут около 100 выступлений творческих коллективов, 160 спектаклей "Золотой Маски", 600 творческих мастер-классов, 200 спортивных тренировок, 47 лекций, почти 200 экскурсий.

Празднования Дня города будут идти два дня, 7 и 8 сентября, на 1500 площадках.

Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.

Читайте также

Сюжет: День города – 2019

город День города

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика