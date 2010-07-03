На Тверской начались торжества в честь Дня города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 10 утра в субботу, 7 сентября, на Тверской и близлежащих улицах начались торжества в честь 872-го Дня рождения Москвы. Подробное расписание событий первого дня праздника опубликовано на сайте "Московских сезонов".

В этом году главной темой программы стал 80-летний юбилей ВДНХ.

Ровно в 10:00 на четырех праздничных площадках стартовала программа на сценах, программа экскурсий, творческие и спортивные мастер-классы.

В 11:00 в павильонах на площадках "Рождение легенды" (Тверская улица, от Козицкого до Вознесенского переулка) и "Программа возрождения" (Тверская улица, от Вознесенского переулка до дома № 7) началась лекционная программа.

В 12:00 на всех площадках праздника выступят артисты российских и зарубежных театров. Постановки подготовлены в рамках спецпроекта от национальной театральной премии "Золотая Маска".

На празднике работают более 1700 музыкантов, артистов, ведущих, преподавателей, экскурсоводов и спортивных инструкторов. Гостей ждут порядка 100 выступлений творческих коллективов на сценах, 160 спектаклей "Золотой Маски", более 600 творческих мастер-классов, 200 спортивных занятий, 47 лекций и 192 экскурсии.

Восемь ресторанов-участников празднования подготовили специальное праздничное меню.

Среди главных событий первого праздничного дня – концертная программа "Открытие ВСХВ 1954 года" симфонического оркестра под руководством Владимира Яцкевича, "Концерт-открытие ВСХВ 1954 года" хорового проекта под руководством Владимира Яцкевича, шоу "Танцы народов мира" от Продюсерского центра народного артиста России Андриса Лиепы, "Кармен-сюита" в исполнении артистов Имперского Русского Балета, спектакль "In touch/Прикасаемые" от Центра реализации творческих проектов "Инклюзион" фонда поддержки слепоглухих "Со-Единение", специальный проект труппы РУПОР "По утренним росам шагали в Москву", выступление артистов Большого театра с песнями нашего кино, а также концерты Максима Леонидова и групп Сурганова и оркестр, "Моя Мишель", Dagamba! и UMA2RMAN.

Как Москва отметит свое 872-летие

Празднования 872-летия Москвы пройдут два дня, 7 и 8 сентября, на 1500 площадках города. Для жителей и гостей столицы подготовили масштабную культурную программу, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон", на Тверской, Цветном бульваре, на Поклонной горе и Старом Арбате.

На Тверской улице будут работать четыре праздничные площадки. Ждут гостей и лекции на тему развития бизнеса и личностного роста, ремесленные мастер-классы и занятия по робототехнике. В павильоне "Макет Москвы" запустят новое светотехническое шоу "Лучший город земли".