На Тверской начались торжества в честь Дня города

10:55
10:55
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 10 утра в субботу, 7 сентября, на Тверской и близлежащих улицах начались торжества в честь 872-го Дня рождения Москвы. Подробное расписание событий первого дня праздника опубликовано на сайте "Московских сезонов".
В этом году главной темой программы стал 80-летний юбилей ВДНХ.
Ровно в 10:00 на четырех праздничных площадках стартовала программа на сценах, программа экскурсий, творческие и спортивные мастер-классы.
В 11:00 в павильонах на площадках "Рождение легенды" (Тверская улица, от Козицкого до Вознесенского переулка) и "Программа возрождения" (Тверская улица, от Вознесенского переулка до дома № 7) началась лекционная программа.
В 12:00 на всех площадках праздника выступят артисты российских и зарубежных театров. Постановки подготовлены в рамках спецпроекта от национальной театральной премии "Золотая Маска".
На празднике работают более 1700 музыкантов, артистов, ведущих, преподавателей, экскурсоводов и спортивных инструкторов. Гостей ждут порядка 100 выступлений творческих коллективов на сценах, 160 спектаклей "Золотой Маски", более 600 творческих мастер-классов, 200 спортивных занятий, 47 лекций и 192 экскурсии.
Восемь ресторанов-участников празднования подготовили специальное праздничное меню.
Среди главных событий первого праздничного дня – концертная программа "Открытие ВСХВ 1954 года" симфонического оркестра под руководством Владимира Яцкевича, "Концерт-открытие ВСХВ 1954 года" хорового проекта под руководством Владимира Яцкевича, шоу "Танцы народов мира" от Продюсерского центра народного артиста России Андриса Лиепы, "Кармен-сюита" в исполнении артистов Имперского Русского Балета, спектакль "In touch/Прикасаемые" от Центра реализации творческих проектов "Инклюзион" фонда поддержки слепоглухих "Со-Единение", специальный проект труппы РУПОР "По утренним росам шагали в Москву", выступление артистов Большого театра с песнями нашего кино, а также концерты Максима Леонидова и групп Сурганова и оркестр, "Моя Мишель", Dagamba! и UMA2RMAN.
Как Москва отметит свое 872-летие
Празднования 872-летия Москвы пройдут два дня, 7 и 8 сентября, на 1500 площадках города. Для жителей и гостей столицы подготовили масштабную культурную программу, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон", на Тверской, Цветном бульваре, на Поклонной горе и Старом Арбате.
На Тверской улице будут работать четыре праздничные площадки. Ждут гостей и лекции на тему развития бизнеса и личностного роста, ремесленные мастер-классы и занятия по робототехнике. В павильоне "Макет Москвы" запустят новое светотехническое шоу "Лучший город земли".
Читайте также
Сюжет: День города – 2019
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: