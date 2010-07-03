Чемпионаты мира по танцевальному спорту пройдут в Москве

Во Дворце спорта "Мегаспорт" 7 сентября пройдут два чемпионата мира по танцевальному спорту. В них примут участие более 500 человек из 50 стран, сообщил портал мэра и правительства Москвы.
"В чемпионате мира по латиноамериканской программе будут соревноваться танцевальные дуэты более чем из 40 стран. Россию представят члены сборной команды по танцевальному спорту действующие чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы Армен Цатурян и Светлана Гудыно, а также серебряные призеры чемпионата России Андрей Гусев и Вера Бондарева", – сказано в сообщении.
За титул чемпионов в дисциплине "Ансамбли – европейская программа" будут бороться команды в направлении формейшен – зрелищный групповой танец. Среди команд – многократные чемпионы России и мира "Вера" из Тюмени и "Дуэт" из Перми.
Вечерняя часть соревнований начнется в 19:00.
Ранее во дворце "Мегаспорт" проходил Кубок мэра Москвы по хоккею. Он проводился в 12-й раз. Кубок предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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