Парад Победы впервые будет транслироваться на экранах в поездах метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Пассажиры столичного метрополитена во время поездок 9 мая смогут посмотреть в вагонах поездов прямую трансляцию Парада Победы на Красной Площади. Вечером пассажиры смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного салюта, сообщает пресс-служба столичной подземки.
На экранах в поездах пассажиры увидят пешую колонну офицеров, сержантов и курсантов военно-учебных заведений и других ведомств, более 130 единиц военной техники и 74 – авиационной.
Отмечается, что также прямую трансляцию можно будет посмотреть в павильоне Московский центральных диаметров на площади у Киевского вокзала.
Утром 9 мая на Красной площади пройдет парад, который станет главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы. Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка".
Столица продолжает подготовку к 9 Мая. Накануне кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками. Внутри кабин можно сфотографироваться с памятным изображением.
Также волонтеры развернули георгиевскую ленту площадью более 2 тысяч квадратных метров на территории Останкинской телебашни в Москве.
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