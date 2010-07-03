Парад Победы впервые будет транслироваться на экранах в поездах метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пассажиры столичного метрополитена во время поездок 9 мая смогут посмотреть в вагонах поездов прямую трансляцию Парада Победы на Красной Площади. Вечером пассажиры смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного салюта, сообщает пресс-служба столичной подземки.

На экранах в поездах пассажиры увидят пешую колонну офицеров, сержантов и курсантов военно-учебных заведений и других ведомств, более 130 единиц военной техники и 74 – авиационной.

Отмечается, что также прямую трансляцию можно будет посмотреть в павильоне Московский центральных диаметров на площади у Киевского вокзала.

Утром 9 мая на Красной площади пройдет парад, который станет главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы. Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка".

Столица продолжает подготовку к 9 Мая. Накануне кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками. Внутри кабин можно сфотографироваться с памятным изображением.

Также волонтеры развернули георгиевскую ленту площадью более 2 тысяч квадратных метров на территории Останкинской телебашни в Москве.