Движение по улицам Большие и Малые Каменщики ограничат с 13 мая

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Движение на улице Большие Каменщики и улице Малые Каменщики ограничат из-за реконструкции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"Движение на улице Большие Каменщики и улице Малые Каменщики ограничат с 13 мая по 31 июля ограничат в связи с реконструкцией газопровода", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения коснутся участков в районе улицы Малые Каменщики около дома № 6, строения 1 и на улице Большие Каменщики возле дома № 19. Указанные ограничения движения транспорта будут действовать в круглосуточном режиме на одной полосе.

Ранее сообщалось об ограничении движения по проезду Завода Серп и Молот на юго-востоке Москвы с 12 мая по 30 сентября. Перекрытие будет действовать из-за проведения работ на инженерных сетях на одной полосе от дома 8, строения 1.

Кроме того, с 13 мая по 15 июля из-за инженерных работ перекроют участок от 1-й Мытищинской улицы, дом 15, строение 1 до 2-й Мытищинской улицы на северо-востоке города.