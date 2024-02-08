Телебашни РТРС включат подсветку в преддверии выборов президента РФ

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Телебашни в российских городах включат подсветку в преддверии выборов президента РФ. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

На медиафасадах телебашен будет транслироваться логотип выборов и текст: "Выборы президента России 15–17 марта 2024". На Останкинской телебашне изображение планируется показывать каждые пять минут с 10 февраля по 17 марта, говорится в сообщении.

В пресс-службе РТРС добавили, что логотип предстоящих выборов будет транслироваться на телебашнях в Самаре, Нижнем Новгороде, Ярославле и других российских городах. Там же уточнили, что ролики не агитируют за кого-либо из кандидатов, они ориентированы на повышение уровня гражданского самосознания и формирование ответственности к выборам президента страны.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в бюллетене на выборах будут четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков. По ее словам, этап регистрации кандидатов завершится 10 февраля.

Также ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ бьюти-блогеру Раде Русских, поскольку она не собрала необходимое количество подписей. Еще было отказано Сергею Малинковичу ("Коммунисты России") и Борису Надеждину ("Гражданская инициатива") из-за высокого процента брака в собранных в их поддержку подписях.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – ЦИК РФ