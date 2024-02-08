ЦИК предложит дистанционно собирать подписи в поддержку кандидатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России после проведения президентской кампании предложит законодателям ввести дистанционный сбор подписей избирателей через портал "Госуслуги" на выборах федерального уровня. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова на заседании.

Так, она напомнила, что подобная идея уже реализуется на региональном уровне.

Кроме того, Памфилова предложила законодателям конкретно указать, с какого момента лицо может являться кандидатом, чтобы этот статус не обесценивался. При этом она попросила привести основные законы к единообразию по части процедуры регистрации кандидатов.

Ранее на портале mos.ru появился сервис проверки, с помощью которого жители и гости столицы смогут выяснить доступные для них способы голосования на выборах президента России: онлайн, с помощью специального терминала на участке или же на избирательном участке по месту регистрации или прикрепления.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня