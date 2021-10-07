Российский совет ТЦ попросил власти Москвы ослабить антиковидные рейды

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Российский совет торговых центров (РСТЦ) призвал столичные власти к конструктивному диалогу с владельцами ТЦ из-за многочисленных рейдов по соблюдению мер против коронавируса. Об этом сообщает РИА "Недвижимость" со ссылкой на РСТЦ.
Отмечается, за прошедшие выходные сразу в 34 крупных московских ТЦ выявили нарушения мер против распространения коронавируса. Некоторым из них грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.
В сообщении говорится, что владельцы ТЦ выступают за диалог с властью и готовы провести совместные с РСТЦ и Роспотребнадзором проверки соблюдения антиковидных мер.
По словам президента РСТЦ Дмитрия Москаленко, в торговых центрах статистически самый низкий процент инфицирования.
"Средства защиты здесь раздаются бесплатно, все санитарно-гигиенические нормы соблюдаются. Закрытие торговых центров не имеет существенных обоснований", – отметил Москаленко.
Он подчеркнул, что в среднестатистический ТЦ в день приходят около 28 тысяч человек, а на Курском вокзале столицы, для сравнения, – свыше 300 тысяч пассажиров.
1 октября сообщалось, что торгово-развлекательный центр "Океания" могут закрыть на срок до 90 суток за нарушение мер профилактики распространения COVID-19.
Кроме того, из-за нарушения антикоронавирусных мер могут быть закрыты торговые центры "Гагаринский" и "Атриум".
О том, что в столичных магазинах и заведениях общепита усилят контроль за соблюдением масочного режима, ранее заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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