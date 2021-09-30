Столичные власти напомнили бизнесу о необходимости соблюдения антиковидных мер

Фото: The City/Михаил Голденков
Московские власти напомнили представителям бизнеса о важности соблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
"Во встрече приняли участие представители более 30 компаний, а также специалисты столичного управления Роспотребнадзора, руководство Объединения административно-технических инспекций и сотрудники префектур. Представителям бизнеса напомнили, что все продавцы должны носить маски, а сотрудники должны обеспечить нахождение покупателей в помещениях объектов торговли в средствах индивидуальной защиты и осуществлять термометрию на входе", – рассказал он после совещания с представителями крупнейших торговых сетей и торговых центров.
Немерюк добавил, что предприятиям могут грозить штрафы до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности, если данные требования не будут выполнены.
Ранее Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы не планируют вводить дополнительные и ужесточать существующие антиковидные ограничения в городе.
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