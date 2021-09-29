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Москва 24

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Общество

17:10

Большинство сотрудников ведущих торговых сетей РФ привились от коронавируса

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев рассказал, что большинство сотрудников ведущих российских ретейлеров прошли вакцинацию против COVID-19, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что безопасность сотрудников и посетителей остается приоритетом торговых сетей, в магазинах соблюдаются меры безопасности.

"В частности, в работе торговых сетей используются маски и перчатки, компании контролируют соблюдение посетителями масочного режима и социальной дистанции, проводят обработку наиболее используемых контактных поверхностей", – пояснил Караваев.

Глава Ассоциации отметил, что благодаря данным мерам распространение инфекции замедляется или предотвращается, а процесс приобретения товаров в торговых сетях становится максимально безопасным.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что московские власти усиливают контроль за ношением масок в магазинах и кафе.

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