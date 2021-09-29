Столичные власти не планируют ужесточать COVID-ограничения в городе – Немерюк

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные и ужесточать существующие антиковидные ограничения в городе, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".

"Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5–3,5 тысячи. Медицина к этому всплеску готова", – сказал Немерюк.

Он добавил, что на предприятиях города продолжат контролировать соблюдение масочного режима.

"Мы начали более жестко подходить в отношении тех предприятий, которые такие нарушения допускают. Их будут как штрафовать, так и, вероятно, по решению суда приостанавливать их деятельность. Это касается не только торговых центров, но и других предприятий торговли, разных магазинов, в том числе ресторанов и кафе", – пояснил глава департамента.

Немерюк уточнил, что суточный рост заболевших и госпитализированных будут учитывать и при принятии мер по прекращению деятельности какого-либо предприятия.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев рассказал, что большинство сотрудников ведущих российских ретейлеров прошли вакцинацию против COVID-19.

Он добавил, что безопасность сотрудников и посетителей остается приоритетом торговых сетей, в магазинах соблюдаются меры безопасности.