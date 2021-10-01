ТРЦ "Океания" может быть закрыт на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Торгово-развлекательный центр "Океания" могут закрыть на срок до 90 суток за нарушение мер профилактики распространения COVID-19, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.
Проверку провели в комплексе, расположенном по адресу Кутузовский проспект, дом 57.
"...большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты", – заявил инспектор.
Поплавский добавил, что нарушения допускали и продавцы комплекса. У части из них средства защиты отсутствовали, у других маски были надеты на подбородок.
За выявленные нарушения юрлицо может быть оштрафовано на сумму до 300 тысяч рублей. При установлении факта причинения вреда здоровью человека этот лимит увеличится до 1 миллиона рублей или же торговый центр будет закрыт на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что из-за нарушения антикоронавирусных мер могут быть закрыты торговые центры "Гагаринский" и "Атриум".
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