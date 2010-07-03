Парк современной скульптуры может появиться в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Двор Третьяковской галереи на Крымском Валу станет площадкой для временных инсталляций и местом зарождения будущего парка современной скульптуры, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Третьяковской галереи.
"7 октября в 19:00 в Новой Третьяковке состоится презентация проекта "Третьяковка делает шаг. Игорь Шелковский. "Люди". Дар Алины и Дмитрия Пинских". Пространство Третьяковской галереи на Крымском Валу претерпевает масштабные изменения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, одной из задач проекта является утверждение роли современного искусства в общественном пространстве столицы. 7 октября во дворе Новой Третьяковки появятся три "человека" – "стоящий", "шагающий" и "бегущий", которых создал художник Игорь Шелковский. Трехметровые металлические скульптуры созданы специально для улицы.
Ранее сообщалось, что деревянные экспонаты парка искусств "Музеон" защитят от морозов. 9 октября их накроют специальными чехлами. Специалисты отмечают, что статуи из дерева, в отличие от каменных, очень чувствительны к погоде и могут пострадать от холодов.
Посетителей "Музеона" предупредили, что осенью и зимой они не увидят скульптуру "Кардинал", сидящего на скамейке "Буратино", а также "Ангела-хранителя". Как только в город вернется теплая погода, статуи вновь освободят от чехлов и приведут в порядок.
К 2024 году в Даниловском районе планируют построить музейный центр современного искусства "Эрмитаж-Москва". Общая площадь здания составит более трех тысяч квадратных метров. Строение выполнят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде.
Первый и второй этажи объединят в общее пространство амфитеатра. Снизу, на уровне входа, появятся кафе и сад скульптур, выше – офисные помещения музея, книжный магазин, лаборатория. С третьего по пятый этажи расположатся выставочные залы, разделенные по эпохам.
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