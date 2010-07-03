Названы фильмы-рекордсмены по продолжительности показа в "Соловье"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеканал "Синема" опубликовал список фильмов, которые установили рекорд по продолжительности показа в киноцентре "Соловей".

Долгий прокат был главной особенностью закрывшегося киноцентра. На экранах "Соловья" некоторые фильмы показывались и после их выхода из широкого проката. За время своего существования киноцентр установил почти две сотни рекордов по продолжительности проката.

Возглавила рейтинг картина "Великая красота". Фильм стоял в репертуарной сетке 6 лет и 3 месяца. Последний показ ленты прошел 30 ноября. На втором месте – фильм "Повар, вор, его жена и ее любовник". Эту картину в киноцентре показывали на протяжении 5 лет. Замыкает тройку лидеров лента "Магия лунного света", результат которой – 4 года и 11 месяцев.

В рейтинг попали такие фильмы, как "Светская жизнь", "Идеальные незнакомцы", "Ла-Ла Ленд", "Человек-паук: Возвращение домой" и "Приключения Паддингтона". Последние строчки заняли картины "Последний портрет" и "Убийство в Восточном экспрессе", которые продержались 9 и 7 месяцев соответственно.

При этом даже аутсайдеры топа демонстрировались в "Соловье" в пять раз дольше, чем в обычных кинотеатрах. Директор по кинопрокату киноцентра Владимир Медведев отметил, что таким образом "Соловей" увеличивал кассу фильмов. Картина "Отель Гранд Будапешт" собрала в киноцентре рекордные 20 миллионов рублей (9,5% от всего заработка фильма в российском прокате).

Киноцентр работал на основе системы "субъективное на объективной основе". Чтобы попасть в репертуар "Соловья", фильм должен был быть не просто кассовым, но и высокохудожественным. Иногда это происходило на условиях эксклюзивности.

"Warner Bros. в порядке исключения разрешили "Соловью" показывать "Великого Гэтсби" целый год. В остальных кинотеатрах прокат был строго ограничен до полугода", – подчеркнул Медведев.

Ранее владелец здания Вадим Меркин в открытом письме сообщил, что является собственником с 2007 года. По его словам, он изначально планировал снести существующее строение, так как оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году по проекту архитекторов Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера. Известно, что здание выполнено в стиле советского модернизма. Вопрос о признании киноцентра "Соловей" на Красной Пресне объектом культурного наследия планировалось обсудить на Общественном совете при Мосгорнаследии.

Позднее на совместном заседании профильных комиссий Общественной палаты Москвы объявили, что киноцентр "Соловей" нельзя признать объектом культурного наследия. По закону, чтобы внести его в список, должно пройти не менее 40 лет. А с тех пор как построили здание на Красной Пресне прошло лишь 30 лет.

