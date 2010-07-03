Названы лучшие городские новинки с начала года

Рейтинг городских новинок, появившихся с начала 2019 года, представил проект "Активный гражданин". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Выше всего жители столицы оценили изменения в области здравоохранения, экологии, транспорта и культуры.
Лидером рейтинга стала новость об открытии операционной для младенцев в детской городской клинической больнице № 9 имени Сперанского. Там есть современное оборудование, включая видеоэндоскопическую стойку для новорожденных.
На второе место активисты поставили круглосуточное дежурство санитарного вертолета при ГКБ имени Юдина. Вертолеты Московского авиационного центра доставляют пострадавших из любой точки города. В районе аварий их ждут от семи до 10 минут.
Третью строчку занял фаунистический заказник "Братеевская пойма". Его создали в месте обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых видов животных и птиц.
Высокие оценки также получили возможность посетить московские музеи бесплатно и запуск "Иволги" от Белорусского вокзала до Одинцова.
По последним данным, в проекте "Активный гражданин" зарегистрированы более 2,2 миллиона горожан. Они поучаствовали почти в четырех тысячах голосований. Ранее с помощью сервиса москвичи выбрали новые кружки и секции.
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