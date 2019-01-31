Медицинский вертолет начнет дежурить при больнице имени Юдина

С 1 февраля при московской городской клинической больнице имени Юдина начнет дежурить медицинский вертолет. С 15 февраля дежурство станет круглосуточным, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На сегодняшний день Московский авиационный центр располагает тремя санитарными вертолетами ВК117С-2. Два из них дежурят в аэропорту "Остафьево", третий располагается на вертолетной площадке при Филатовской больнице.
Вертолеты эвакуируют пострадавших из любой точки города по заявке Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.
Дежурство вертолета в еще одной городской больнице позволит повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи. Это особенно важно для больных с обострением сердечно-сосудистых заболеваний.
Время прибытия медицинского вертолета составляет в среднем семь-десять минут, в ТиНАО – 15–20 минут. Почти в половине случаев медицинские вертолеты вылетают к пациентам с инфарктом и инсультом.
Медицинские вертолеты оснащены самым современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни. Это аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, инкубаторы для транспортировки новорожденных.
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