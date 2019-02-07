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20:50

Первый фаунический заказник появился в Москве

город животные экология

20:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новой особо охраняемой природной территорией столицы стал фаунистический заказник "Братеевская пойма". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Прежде в городе не было заказников, создаваемых в местах обитания уязвимых животных и редких птиц, которые находятся под угрозой исчезновения.

В Братеевской пойме живут представители 174 видов птиц. Из них 63 занесены в Красную книгу Москвы.

На территории заказника можно встретить красноголового нырка, хохлатую чернеть, чирка-трескунка, шилохвость, широконоску и камышницу. Кроме того, в период сезонных миграций это место любят и другие птицы.

Всего на территории города расположен один национальный парк, один ботанический сад, 10 природно-исторических парков, четыре природных и пять ландшафтных заказников, а также 100 памятников природы.

Ранее подмосковное министерство экологии и природопользования предложило включить в Красную книгу России четыре вида редких птиц. По мнению экспертов, под охрану стоит взять серого гуся, серую утку, большого веретенника и обыкновенную горлицу.

город животные экология

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