Красная книга России может пополниться четырьмя птицами

Включить в Красную книгу России четыре вида редких птиц предложили в подмосковном министерстве экологии и природопользования. Об этом сообщает сайт ведомства.
Региональные эксперты высказали свою позицию по поручению Минприроды РФ. Они упомянули виды, по поводу которых научное сообщество до сих пор спорит. Речь в первую очередь идет о сером гусе. В ведомстве подчеркнули, что после открытия весенней охоты на гусей их численность за 30 лет снизилась более чем в два раза.
"В регионе эта птица гнездилась до 1870-х годов крайне редко, гнездование отдельными парами отмечалось позднее в Богородском и Дмитровском городских округах. После 2014 года серых гусей в Подмосковье не наблюдалось", – подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что в охране на федеральном уровне также нуждаются серая утка, большой веретенник и обыкновенная горлица. Всех их Минэкологии просит включить в Красную книгу страны с запретом добычи. Тем самым популяции птиц будут восстановлены.
Ранее сообщалось, что в Московской области появится заповедник с древними деревьями и редкими животными. Его организуют у деревни Хлыбы в Дмитровском городском округе. В состав парка включат уникальный садово-парковый ландшафт, созданный еще в начале ХХ века.
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