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16:37

Заповедник с древними деревьями и редкими животными появится в Подмосковье

экология парки

16:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заповедник с 250-летними деревьями и краснокнижными животными появится у деревни Хлыбы в Дмитровском городском округе Подмосковья. Проект нового природного комплекса одобрило Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в министерстве, природный рекреационный комплекс "Парковый ансамбль в районе деревни Хлыбы" расположится в междуречье реки Яхрома. В его состав включат уникальный садово-парковый ландшафт, созданный еще в начале ХХ века. Общая площадь особо охраняемой природной территории будет достигать 6,3 гектара, уточнили в пресс-службе Минэкологии.

На территории будущего заповедника есть восемь аллей из старинных лип, елей, сосен и вязов. Возраст двух вязов, по оценкам специалистов, составляет около 250 лет. Как пояснили в ведомстве, "все аллеи и одиночные деревья являются уникальными объектами искусственного происхождения и заслуживают особой охраны". Кроме того, в Дмитровском округе обитает целый ряд краснокнижных видов животных и птиц. В их числе – черный коршун, осоед и клинтух, а также желтогорлая мышь и уж обыкновенный.

Сотрудники Минэкологии Подмосковья также подчеркнули, что культурное значение территории будущего заповедника обусловлено ее древностью. Согласно историческим исследованиям, деревня Хлыбы упоминается еще в летописях XII века.

Когда новый статус природного комплекса вступит в силу, на его территории запретят выделять земельные участки, вести строительство и рубить деревья. Запрет также введут на проезд машин, разведение костров и устройство туристических стоянок. В заповеднике проложат туристические тропы для активного отдыха. При этом людям напомнили о необходимости соблюдать охранный режим комплекса.

экология парки

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