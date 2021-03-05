Московские власти оценили эффективность системы QR-кодов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что система QR-кодов в Москве дала хороший результат. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Система QR-кодов дала очень хороший эффект, и эта инициатива была бизнеса, и она продолжает функционировать во многих заведениях, и эти QR-коды до сих пор работают", – сказал Немерюк.

Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях города 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем COVID-19 оперативно получать оповещение.

Затем к системе подключились рестораны и другие точки общепита, торговые центры, а также салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи, торговый комплекс "Садовод".