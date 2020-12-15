Москвичи зарегистрировались в системе QR-кодов свыше 3 млн раз

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Системой регистрации посетителей, которая была запущена в столице для информирования горожан о потенциальных контактах с заразившимися COVID-19, воспользовались свыше 3 миллионов раз с 19 октября. Об этом рассказал замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"За неполных два месяца к системе QR-кодов присоединились 4 572 организации, всего в Москве 11 254 места, где посетителей информируют о возможных пересечениях с зараженными коронавирусом", – приводит его слова ТАСС.

Также Немерюк поблагодарил жителей столицы за использование системы регистрации посетителей и напомнил, что систему разработали и ввели по предложению самих предпринимателей.

Ранее управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин рассказал о способах обезопасить себя при мошеннических схемах с QR-кодами. По его словам, в целях личной безопасности при оплате услуг заведения по коду следует использовать сервисы от проверенных производителей антивирусов. Он отметил, что мошенники часто используют схемы, после которых человек переводит им деньги либо после введения их в заблуждение, либо после скачивания на телефон вирусного программного обеспечения, которое получает доступ к личным и банковским данным, а также паролям.

